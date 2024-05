‘Mais caro que Taylor’: valor do ingresso de Bruno Mars no Brasil chega a R$ 1,2 mil

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A gente pediu, e o Bruninho está de volta ao Brasil! Após sucesso no The Town, Bruno Mars decidiu marcar seu comeback ao país ainda este ano e as datas e locais dos shows já foram confirmados. O artista vai se apresentar nos dias 4, 8, 9 e 17 de outubro, sendo o primeiro no Rio de Janeiro, no Estádio Nilton Santos. Na sequência, os dias 8 e 9 serão em São Paulo, no Estádio Morumbi, e a última noite de música será na capital do país, Brasília, na Arena BRB Mané Garrincha.

Nas redes sociais, os internautas ficaram eufóricos com a notícia de que Bruno Mars voltaria ao Brasil… até se depararem com o valor dos ingressos. No X, antigo Twitter, o jornalista José Norberto Flesch deu detalhes dos preços de cada setor e a web ficou chocada com o alto preço, chegando a comparar com Taylor Swift.

Veja o valor do show de Bruno Mars no Rio de Janeiro (Estádio Nilton Santos)

CADEIRA SUPERIOR LESTE: R$ 275 meia entrada e R$ 550 inteira

CADEIRA SUPERIOR OESTE A: R$ 275 meia entrada e R$ 550 inteira

CADEIRA SUPERIOR OESTE B: R$ 275 meia entrada e R$ 550 inteira

PISTA: R$ 325 meia entrada e R$ 650 inteira

CADEIRA INFERIOR LESTE: R$ 400 meia entrada e R$ 800 inteira

CADEIRA INFERIOR OESTE: R$ 400 meia entrada e R$ 800 inteira

PISTA PREMIUM: R$ 625 meia entrada e R$ 1.250 inteira

Preços dos ingressos para o show do Bruno Mars em São Paulo (Estádio Morumbi)

ARQUIBANCADA: R$ 235 meia entrada e R$ 470 inteira

PISTA: R$ 325 meia entrada e R$ 650 inteira

CADEIRA INFERIOR: R$ 390 meia entrada e R$ 780 inteira

CADEIRA SUPERIOR: R$ 430 meia entrada e R$ 860 inteira

PISTA PREMIUM: R$ 625 meia entrada e R$ 1.250 inteira

Ingressos para o show do Bruno Mars em Brasília (Arena BRB)

ARQUIBANCADA: R$ 275 meia entrada e R$ 550 inteira

CADEIRA INFERIOR: R$ 395 meia entrada e R$ 790 inteira

PISTA PREMIUM: R$ 625 meia entrada e R$ 1.250 inteira