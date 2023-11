Show da banda Babado Novo por R$ 116 mil em Assis Brasil é investigado pelo MP no Acre

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC) abriu uma investigação para apurar possíveis irregularidades no contrato administrativo nº 048/2023, celebrado entre o município de Assis Brasil e a empresa Gran Bazaar Shows e Eventos, cujo objeto foi a realização de apresentação artística em comemoração aos 47 (quarenta e sete) anos do município de Assis Brasil.

O documento foi publicado na edição do Diário Eletrônico dessa segunda-feira, 13.

De acordo com o promotor substituto, Eduardo Lopes Faria, foi repassada informações pela Prefeitura de Assis Brasil que o valor gasto de R$ 116.900,00 (cento e dezesseis mil e novecentos reais) na realização de 01 (um) show nacional (Banda Babado Novo) e de 17 (dezessete) shows business (bandas regionais e locais).

O órgão controlador destacou que o Conselho Nacional do Ministério Público estabelece o prazo de 30 dias, prorrogáveis uma vez por 90 dias, para apreciação da notícia de fato, com isso, resolveu instaurar um procedimento preparatório – que antecede o inquérito civil. “A fim de que sejam colhidos elementos necessários à perfeita delimitação do objeto”, diz o documento.