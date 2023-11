Morte de criança soterrada em barreiro clandestino se transforma em Inquérito Civil pelo MP

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

No dia 12 de junho de 2022, o adolescente Lucas Mesquita da Silva, 12 anos, morreu soterrado em um barreiro supostamente clandestino do Exército Brasileiro, que era explorado pelo Município de Tarauacá, no bairro de Ipepaconha.

Desde a época dos fatos, o Ministério Público do Acre vem apurando a eventual ilegalidade em relação à ausência de licenciamento ambiental para a extração de barro e areia do local.

De acordo com o relatório de vistoria do Centro de Apoio Operacional do MP-AC, não existia fiscalização nem placas de identificação dos riscos no local e muito menos havia bloqueio que impedisse o acesso de pessoas não autorizadas no espaço onde ocorria a retirada de barro e de areia.

Pelas informações divulgadas na época, o menino brincava com outras crianças no local que tinha um barranco de cerca de 3 metros de altura, quando decidiu se esconder em um buraco, sendo soterrado por um bloco de areia misturado com areia que acabou desmoronando sobre ele.

Nesta semana, o MP converteu em Inquérito Civil o procedimento que havia sido aberto para apurar a eventual improbidade administrativa da Prefeitura de Tarauacá por violação ao art.9, caput, da Lei nº 8.429/92, em virtude da eventual manutenção da ilegalidade face à ausência de licença exigida para exploração de minérios no local.

O teor do procedimento diz que ao invés de regularizar as extrações por meio da Licença Ambiental Única (LAU), acordou com o Comando do Exército, o uso por 120 dias da área, de cerca de 9 hectares, para realizar a Expo Tarauacá de 2022, planejando fazer somente os ajustes necessários para o evento, mas se dedicou somente a extração de barro e areia que tinha intuitos diversos do objetivo inicial.

Ainda segundo o MP, a atividade de mineração exige o Licenciamento Ambiental de forma correta e eficiente, sendo regulada pela Constituição Federal de 1988, pelo Código de Mineração e Leis específicas, além de atos normativos da Agência Nacional de Mineração (ANM), Ministério de Minas e Energia (MME) e Ministério do Meio Ambiente (CONAMA), bem como pelo Código Florestal.