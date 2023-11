Urbanização cresceu até 2,5 mil hectares perto de rios no Acre em 37 anos

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Um estudo do MapBiomas mostra que a urbanização avançou mais no Vale do Acre, crescendo entre 1.000 e 2.500 hectares nas proximidades de rios de 1985 a 2022. Com isso, os desastres naturais, especialmente as alagações, causam muito mais impacto nas populações: a cada 100 hectares de urbanização, 11,5 foram em áreas suscetíveis a inundações no País, dado que vale para o Acre.

No geral, 98,8% das áreas urbanizadas estão localizadas em terrenos com declividade inferior a 30%. O Brasil tem 123 mil hectares de áreas urbanas em regiões reconhecidamente suscetíveis a inundações, deslizamentos, secas e estiagens e outros desastres climáticos. É o que mostra o mais recente levantamento do MapBiomas, que cobre o período de 38 anos entre 1985 e 2022. O estudo constatou uma grande disparidade entre os números médios nacionais, ou seja, que levam em conta todo tipo de área urbanizada, e os dados específicos sobre favelas. Na média nacional, 3% da área urbana total está em regiões de risco; nas favelas esse percentual chega a 18%.

Enquanto a urbanização geral em áreas de risco aumentou 2,8 vezes no período avaliado, nas favelas esse aumento foi de 3,4 vezes, chegando a 5,9 vezes no Cerrado. A cada 100 hectares de favela que cresceu no país entre 1985 e 2022, 16,5 foram em áreas de risco.

“Os dados mostram uma situação preocupante, onde as ocupações precárias e com maior vulnerabilidade a eventos extremos cresceram rapidamente.

Enquanto as áreas urbanas no Brasil triplicaram desde 1985, a ocupação muito próxima aos leitos dos rios quadruplicou e a ocupação em áreas de alta declividade quintuplicou no mesmo período de tempo”, alerta Julio Pedrassoli, um dos coordenadores do mapeamento de Áreas Urbanizadas do MapBiomas.