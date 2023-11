Morada da Paz estima 24 mil visitantes e atenta contra prática de trabalho infantil

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

A administração do Cemitério Morada da Paz, na estrada do Calafate, em Rio Branco, disse ao ac24horas na manhã desta quinta-feira, 2, que a movimentação de público neste Dia dos Finados deve superar as 24 mil pessoas.

Um dos administradores, Antônio Sobral, afirmou que no cemitério existem mais de 17 mil corpos sepultados e que a movimentação nos últimos dias no local já passou de 30 mil pessoas. “Levando em conta que venha dois familiares dos entes falecidos, podemos passar das 24 mil pessoas tranquilamente”, comentou.

Cerca de 50 funcionários estão trabalhando no cemitério. Sobral destacou que os trabalhos no local começam com muita antecedência. Além disso, garantiu que a equipe está atenta a possíveis práticas de crime de trabalho infantil. “A gente não permite a entrada de ambulantes e quando as equipes verificam prática de ilegalidade, imediatamente já é acionado um agente público”, garantiu.

O cemitério conta com uma mega estrutura de segurança, tanto na estrada quanto nas proximidades dos corpos, auxiliando os familiares.