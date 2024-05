Ator Werner Schünemann relata falta de luz e água no Rio Grande do Sul

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Natural de Porto Alegre, onde vive atualmente, o ator Werner Schünemann foi mais um dos afetados pelas fortes chuvas que antigiram o Rio Grande do Sul nos últimos dias. O veterano de 65 anos relatou a seguidores nas redes sociais que está sem água e luz, além disso, lamentou a tragédia no estado.

“Eu estou à luz de velas na casa aqui em Porto Alegre… Sem água. Porto Alegre, boa parte dela [está] escura. Pessoas sendo evacuadas de alguns bairros. O Rio Grande do Sul… Dois terços dele está com calamidade, uma catástrofe que aconteceu no nosso Estado”, afirmou em desabafo no Instagram.

“Primeiro, quero me solidarizar por tanta gente que perdeu tanta coisa, por vidas perdidas, por sonhos adiados e por sonhos que já tinha sido realizados e vão ter que ser realizados outra vez”, seguiu.

“Quero dizer que esse é o momento da força, da força do coletivo, a força do dar-se as mãos, da força interior de saber que nada é tão grande que a gente não possa passar pelo obstáculo. Estou aqui para lembrar da força, lembrar todo mundo que nós temos essa força”, continuou.

“Com essa força volta a luz, volta a água, volta os sonhos e volta a vida. E daqueles que não voltam mais lembraremos para sempre. Um grande abraço para todo mundo”, concluiu.

Outros artistas se solidarizaram com Werner nos comentários da publicação. “Meu parceiro, meu amigo! Muita força, muita força a todos do Rio Grande do Sul! Minha atenção e carinho!”, escreveu Cassio Gabus Mendes. “Um beijo, meu irmão! Fica seguro! Força aí!”, escreveu Thiago Lacerda.

Os temporais que atingiram o Rio Grande do Sul desde 29 de abril deixaram mais de 85 mortos. Ainda tem mais de 130 pessoas desaparecidas e mais de 330 feridas.