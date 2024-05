Neymar envia helicóptero com alimentos para o RS: ‘Momento delicado’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Na manhã desta terça-feira, 7, Neymar contou nas redes sociais que ajudou as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. No Instagram, o atacante do Al-Hilal disse que enviou um helicóptero com alimentos para o RS. Até o momento a tragédia que contabilizou 90 mortes, 132 desaparecidos e 361 feridos. 78% dos municipios foram afetados pela chuva.

Ao todo, 1,3 milhão de pessoas foram afetadas pelas tempestades. Há 155.741 desalojados e 48.147 pessoas alocadas em abrigos.

Anúncios

“Momento delicado que o nosso Brasil está passando e ajudar nunca é demais, independente da sua condição financeira, o que importa é o que você carrega no coração”, começou Neymar, que doou água e mantimentos para as vítimas. Ele ainda mandou seu jatinho para levar as doações.

Na publicação, o camiseta 10 da seleção brasileira ainda explicou que só compartilhou a ação em suas redes sociais para incentivar mais pessoas: “Não gosto e não curto postar tudo que faço ou ajudo, porque quem faz, faz pelo coração e não por engajamento”, finalizou Neymar.

‘Cadê o Neymar’?

Após a influenciadora Virginia Fonseca doar R$ 50 mil para cada uma das três instituições diferentes que escolheu, somando, ao todo R$ 150 mil, a cantora Madonna, que fez um megashow no último sábado, 4, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, doar R$ 10 milhões, e o humorista Whindersson Nunes divulgar que o saldo da sua campanha para arrecadar dinheiro para ajudar as vítimas da tragédia foi de R$ 3 milhões, o menino Ney foi questionado por internautas se também ajudou o Rio Grande do Sul.

“Calma, dizer que ele (Neymar) não fez nada é absurdo. Ele sonegou impostos e construiu de maneira irregular”, ironizou um usuário no X (antigo Twitter).

“Gente, cadê o Neymar que tem tanto dinheiro e ainda não ajudou o Rio Grande do Sul?”, perguntou outro.

“Neymar é mais preocupado em pagar fiança de estuprador e jogar no celular”, disse um terceiro, referindo-se a quantia que foi emprestada ao jogador Daniel Alves, sentenciado por estupro na Espanha.