MC Daniel diz que é o Roberto Carlos da nova geração e internautas detonam: ‘Coitado’

No domingo, 26, o MC Daniel foi um dos artistas que participaram do Futebol Solidário no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Em entrevista ao programa ‘Domingão com Huck’, da Globo, o funkeiro se autointitulou como o “Roberto Carlos da nova geração”.

A fala não foi bem aceita nas redes sociais. Alguns internautas ficaram confusos se Daniel estava se referindo ao Roberto Carlos cantor ou ao ex-jogador de futebol de mesmo nome.

“Roberto Carlos da nova geração kkkkkkk tá de brincadeira, o moleque forçado”, criticou uma usuária do Instagram. “Coitado kkkk”, debochou outra.

Além de MC Daniel, outros famosos se reuniram no Maracanã para realizarem o Futebol Solidário, que visava arrecadar fundos para as vítimas do desastre climático e ambiental que atingiu o Rio Grande do Sul. A ação reuniu mais de 40 mil pessoas no maior estádio do Rio de Janeiro, e os valores arrecadados com os ingressos serão doados às vítimas das enchentes.