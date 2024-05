Tokinho se queixa após ser chamado de ‘anão’ em vídeo: ‘Como isso dói!’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Tokinho, 29, considerou pejorativa a forma como foi chamado de ‘anão’ por uma convidada do aniversário do artista plástico Guilherme Morais, a que ele compareceu neste domingo (26). A moça filmou o momento e marcou Tokinho na publicação.

O que aconteceu

O humorista e influenciador digital repostou o vídeo nos stories de seu Instagram e criticou a autora da filmagem. “Não existe ‘anão’, tem pessoas portadoras de deficiência nanismo. Se soube me marcar, sabe no mínimo meu nome! Cuidado com palavras que usa a respeito de outras pessoas e ainda postando em rede sociais”, escreveu ele na legenda da publicação.

Tokinho admitiu ter se chateado muito com a atitude da moça. “Como isso dói! Tento não expor o que acabo passando, [mas] tem dias como hoje que não dá. Estou aqui em Cuiabá, celebrando um aniversário de um amigo que amo muito. Cheguei ao hotel, fui ver minhas redes e me deparo com esse tipo de situação. Juro, não é fácil.”

Ele ameaçou processar a agressora caso ela venha a reincidir em tal atitude. “Não repita esse tipo de ato, eu achei totalmente desrespeitoso sobre a minha pessoa. Não é sua desculpa que vai mudar meus sentimentos. Da próxima vai tomar um processo. Já dá pra vermos o tipo de pessoa que ela é, né?”, criticou.