Publicado resultado de prova e perícia em vagas PcD de seletivo da Sesacre

Na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira, 27, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), divulgou o resultado preliminar da prova objetiva e o resultado preliminar da perícia médica dos candidatos que concorrem às vagas reservadas às pessoas com deficiência (PcD) e abertura do prazo recursal, conforme Edital nº 001/2024 Sead/Sesacre, de 9 de janeiro de 2024.

O resultado preliminar da prova objetiva segue na seguinte ordem: cargo, localidade, inscrição, nome do candidato, nota e classificação preliminar. Confira: EDITAL N° 007 SEAD/SESACRE, DE 24 DE MAIO DE 2024

O candidato poderá interpor recurso contra o resultado/classificação preliminar da prova objetiva e resultado preliminar da perícia médica no período das 8h do dia 28 de maio até às 15h do dia 29 de maio de 2024, por meio de link disponibilizado no endereço eletrônico www.ibfc.org.br, na aba Recursos.

Em caso de dúvida, o candidato poderá entrar em contato com o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBCF), por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC), pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira úteis, das 7h às 15h.

Dúvidas e informações adicionais podem ser obtidas com a Sesacre, que estará à disposição para esclarecimentos, por meio do telefone (68) 3215-2621 ou com a Sead, das 8h às 12h e das 14h às 17h, por meio do endereço eletrônico concursos.gov@gmail.com.