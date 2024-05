Juiz de Direito Alesson Braz sofre infarto e é internado em Rio Branco

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O juiz Alesson Santos Braz, titular da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar de Rio Branco, sofreu um infarto em sua residência no último sábado, 25 de maio. Aos 43 anos, o magistrado foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Pronto-Socorro da capital.

Conforme divulgado pelo portal G1-AC, após os cuidados iniciais, Braz foi transferido em condição estável para a unidade de urgência da Unimed. A instituição médica, seguindo protocolos de privacidade, optou por não divulgar informações detalhadas sobre o estado de saúde do juiz.

Anúncios

O Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) preferiu não emitir comentários a respeito do ocorrido, classificando-o como uma questão privada do magistrado.

Atuante desde 2009 no TJ-AC, Alesson Braz é reconhecido por sua participação em julgamentos de notória repercussão e impacto social no estado.