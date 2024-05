Rodrigues Alves encerra fase municipal dos Jogos Escolares 2024

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A prefeitura de Rodrigues Alves, em parceria com governo do Estado realizou o encerramento da fase municipal dos Jogos Escolares 2024 nesse fim de semana. A competição teve duração de 6 dias e contou com 36 equipes.

Os classificados para a fase regional, que será realizada em Cruzeiro do Sul, foram o sub-14 feminino no Futsal da escola estadual Felicíssimo Negreiros, da comunidade Foz do Paraná; sub-14 masculino no futsal da escola estadual Cunha Vasconcelos; sub-17 masculino no futsal da escola Cunha Vasconcelos e sub-17 feminino no futsal da escola estadual Francisco Braga de Souza, além do handebol da escola Francisco Braga de Souza.

“Independente do resultado final, todos são vencedores, pois durante todos esses dias de competição, os alunos puderam interagir, torcer, aprender e vivenciar essa atmosfera educacional e social através dos Jogos Escolares. Fizemos o nosso melhor para ajudar todas as equipes, principalmente da zona rural, com o deslocamento, dormida e alimentação”, disse o coordenador de esportes do município, Doni Freitas.

Os campeões receberam medalhas de ouro e prata, além de troféus. As competições foram marcadas por momentos de adrenalina e emoção. As grandes finais proporcionaram um show de futsal, revelando novos talentos. O jogador Irlan Silva, atacante do sub-17 que brilhou em quadra, se emocionou ao se tornar campeão. “Estou muito feliz e isso aqui é meu sonho. Agradeço a Deus por me permitir ajudar o meu time e nos tornar campeões e vamos pra cima pra fase regional com muita garra”, comemorou.

Para a realização dos Jogos Escolares, a prefeitura garantiu com descolamento das equipes, acomodações e alimentação para os dias de competição, além de uma premiação dada para todas equipes campeãs. O prefeito Jailson Amorim premiou todas as equipes com 50 quilos de carne.

“Sem sombra de dúvidas esse é o maior evento esportivo do ano, esperado com muita expectativa por todas as escolas e suas equipes. Traz mais vida para o cotidiano dos nossos estudantes. Parabéns aos atletas, familiares e a todos os profissionais envolvidos. Nossa gestão tem se preocupado em dar oportunidade aos esportistas, com novas quadras construídas, principalmente na zona rural, dando total apoio nas competições”, destacou Jailson Amorim.