Rio Branco busca o G-4 da Série D contra o Trem nesta segunda (27)

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Na busca por uma vaga no G-4, o Rio Branco duela com o Trem-AP nesta segunda-feira (27), em confronto válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Série D. O embate está marcado para as 18h15, horário local, no estádio Zerão, em Macapá (AP).

Atualmente na quinta posição com cinco pontos, o mesmo número do Princesa do Solimões, o Estrelão pode ascender ao grupo dos quatro primeiros com uma vitória. O Princesa do Solimões, que já atuou nesta rodada, sofreu uma derrota de 1 a 0 para o Porto Velho-RO no domingo (26). Um triunfo levaria o time acreano aos oito pontos, garantindo sua entrada no G-4.

Anúncios

O último encontro entre Rio Branco e Trem aconteceu em 2022, quando o time acreano saiu vitorioso por 3 a 0 no segundo turno da primeira fase da Série D.