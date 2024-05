Luana Piovani critica elogios a Pedro Scooby e diz que filho não vai à escola há 20 dias

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Luana Piovani usou as redes sociais nesta segunda-feira, 6, para se manifestar acerca de comentários que a criticavam por não elogiar o ex-marido, Pedro Scooby, por ajudar cidadãos do Rio Grande do Sul.

O que aconteceu?

Recentemente, o surfista Pedro Scooby anunciou que viajaria ao Rio Grande do Sul para ajudar a população vítima dos estragos causados pelas enchentes em diversos municípios;

O ex-BBB passou a receber centenas de elogios pela iniciativa, inclusive nas redes sociais da ex-esposa, Luana Piovani;

“Sempre mete marra para criticar o Scooby, quero ver elogiá-lo”, escreveu uma internauta;

A atriz, por sua vez, rebateu comentários direcionados a ela: “Meu filho está há 20 dias no Rio e ainda não foi para a escola. Para as ‘velhas’ que acham ele [Scooby] o máximo, peguem a senha…”

Isso porque, recentemente, o primogênito de Luana e Scooby, Dom, de 12 anos, saiu da casa da mãe em Portugal para morar com o pai no Rio de Janeiro.

Posteriormente, ela falou sobre estar sendo uma “mãe frustrada” em seus stories.

“Acabei chegando em uns comentários tão estúpidos, grosseiros, absurdos, e eu tendo que engolir tudo […] Não adianta, a gente não deseja pelo outro e a gente não faz a parte do outro. A parte do outro, quem faz é ele. Então eu vou respeitar as escolhas, estou trabalhando a minha frustração […] As escolhas foram feitas, e que eles vivam com suas escolhas. A minha escolha foi feita, que é cuidar bem de tudo o que eu me proponho a cuidar bem”, desabafou a atriz.