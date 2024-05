Rosário Central x Atlético: prováveis escalações, arbitragem e onde assistir

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Rosário Central e Atlético se enfrentam nesta terça-feira (07), às 19h, no Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário, na Argentina. A partida é válida pela quarta rodada da Conmebol Libertadores. No primeiro confronto entre as duas equipes, na Arena MRV, melhor para os mineiros, 2×1. Em caso de vitória do Galo, o alvinegro garante a classificação com antecedência para a próxima fase.

O Atlético vem de um jogo difícil contra o Fluminense, no Maracanã. O clube mineiro perdia por 2×0, quando Vargas entrou na vaga de Hulk e mudou a perspectiva da partida. O chileno fez os dois gols que garantiram o ponto fora de casa.

Por outro lado, a última partida do Rosário Central foi pela própria Libertadores. A equipe argentina empatou com o Caracas, lanterna do grupo G, pelo placar de 1×1.

RETROSPECTO

Atlético e Rosário já se enfrentaram em 6 oportunidades, com duas vitórias para cada lado, além de dois empates. Apesar do equilíbrio, o alvinegro nunca ganhou dos argentinos atuando fora de casa. O Galo tem a oportunidade de quebrar esse tabu e já se garantir no mata-mata da Libertadores.

FICHA DO JOGO

Rosário Central x Atlético-MG – Copa Libertadores

Local: Estádio Gigante de Arroyito – Rosário, Argentina

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Juan Serrano (CHI)

VAR: Juan Lara (CHI)

Onde assistir: Paramount+

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Atlético: Éverson; Saravia; Jemerson; Battaglia; Guilherme Arana; Otávio; Alan Franco; Zaracho; Gustavo Scarpa; Hulk; Paulinho. Técnico: Gabriel Milito.

Rosário: Jorge Broun; Damián Martínez; Facundo Mallo; Carlos Quintana; Agustín Sández; Kevin Ortíz; Tomás O’Connor; Lautaro Giaccone; Ignacio Malcorra; Jaminton Campaz; Tobias Cervera. Técnico: Miguel Angel Russo.