No Acre, homem tem 7 vídeos íntimos vazados em dois dias

Um homem que aparece em três vídeos íntimos (com um presbítero evangélico, um casal e um vigilante privado) teve outros quatro vídeos vazados nesta quinta-feira (25). O compartilhamento das imagens sem a autorização dos personagens é crime.

Nos vídeos compartilhados em redes sociais na tarde desta sexta-feira, 25, a cenas gravadas são:

Vídeo 4- O homem aparece em um sofá mantendo relação sexual com um homem, apontado como pedreiro.

Vídeo 5- O mesmo homem aparece fazendo sexo oral em um parceiro do sexo masculino.

Vídeo 6- Ele aparece fazendo sexo oral em dois homens.

Vídeo 7- O homem aparece tendo relação sexual no mesmo cenário do primeiro e segundo vídeo vazados, desta vez com um casal.

Desde 2018, o compartilhamento de imagens íntimas sem consentimento é tipificado como crime, através da aplicação de duas leis que alteraram o Código Penal: a Lei Rose Leonel (13.772/18), que trata o registro não autorizado de “conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado” como crime com punição de seis meses a um ano de reclusão; e a Lei 13.718/18, reconhecida por tipificar cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável e a previsão de aumento de pena se o crime for motivado pela “pornografia de vingança”, quando o infrator tenha mantido uma relação íntima com a vítima ou tenha usado a divulgação com intenção de humilhá-la.