PT sacramenta apoio a Marcus Alexandre em Rio Branco

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Executiva Nacional do PT se reuniu nessa segunda-feira e decidiu sacramentar a posição do partido em 14 capitais nas eleições de 2024.

Dentre elas, os únicos pré-candidatos de outros partidos que já tem confirmado o apoio de petistas são Guilherme Boulos (PSOL), em São Paulo, e Marcus Alexandre (MDB), em Rio Branco.

Anúncios

Por sua vez, foram confirmados candidaturas próprias em Maceió, Fortaleza, Vitória, Goiânia, Belo Horizonte, Campo Grande, Cuiabá, Teresina, Natal, Porto Alegre, Florianópolis e Aracaju.

Veja a lista dos pré-candidatos confirmados nas capitais:

São Paulo (SP): Guilherme Boulos (PSOL);

Belo Horizonte (MG): Rogério Correia (PT);

Maceió (AL): Ricardo Barbosa (PT);

Porto Alegre (RS): Maria do Rosário (PT);

Teresina (PI): Fábio Novo (PT);

Rio Branco (AC): Marcus Alexandre (MDB);

Florianópolis (SC): Lela Farias (PT);

Fortaleza (CE): Evandro Leitão (PT);

Vitória (ES): João Coser (PT);

Goiânia (GO): Adriana Accorsi (PT);

Campo Grande (MS): Camila Jara (PT);

Anúncios

Cuiabá (MT): Lúdio Cabral (PT);

Natal (RN): Natália Bonavides (PT);

Aracaju (SE): Candisse Carvalho (PT).

Nas outras 12 capitais em que haverão disputas eleitorais neste ano o PT ainda sofre com a falta de acordo,seja por discordância entre os próprios petistas, seja por falta de sintonia com legendas aliadas.

No Rio de Janeiro, por exemplo, a direção nacional do PT insiste em indicar a candidatura a vice na tentativa de reeleição do prefeito Eduardo Paes (PSD), que tem sinalizado preferência por indicar o correligionário Pedro Paulo. No Recife há discordâncias parecidas em relação a indicação da candidatura a vice do prefeito João Campos (PSB).

Por sua vez, em Curitiba há uma sinalização da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, de apoiar a pré-candidatura do deputado Luciano Ducci (PSB). Já os deputados Zeca Dirceu (PT) e Carol Dartora (PT) querem candidatura própria. Em João Pessoa há divisão entre aqueles que querem apoiar o prefeito Cícero Lucena (PP) e os que pregam candidatura do PT.

Em outras cidades, que também não foram decididas ainda pela Executiva Nacional, há um acordo mais avançado, como o apoio do PT a Geraldo Júnior (MDB) em Salvador (BA), Duarte Júnior (PSB) em São Luís (MA) e Edmilson Rodrigues (PSOL) em Belém (PA).