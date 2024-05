Prefeitura libera acesso a locais monitorados por câmera em Rio Branco; veja como usar

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Tecnologia de Rio Branco – SDTI lançou nesta terça-feira (7), o programa De Olho no Trânsito, que disponibiliza ao público, à polícia e às autoridades de trânsito, imagens dos principais pontos de acidentes de Rio Branco.

De acordo com o Coronel Ezequiel Bino, secretário da SDTI, os locais monitorados podem auxiliar no esclarecimento de crimes e acidentes de trânsito. “Agora nós temos mais uma ferramenta para tornar Rio Branco uma cidade inteligente. Mapeamos os 12 pontos de maior incidência de acidente de trânsito e lentidão que estão sendo monitorados 24 horas por dia com o sinal aberto para a população da capital e também para os órgãos de gestão de trânsito”, disse.

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, destacou que o programa pode auxiliar motoristas na decisão de qual rota tomar para um determinado destino.

“Estamos aproveitando justamente o que já temos de infraestrutura do programa Rio Branco Mais Segura, estamos colocando o De Olho no Trânsito, que facilita a vida das pessoas no sentido de que agora elas podem consultar como está o fluxo das vias antes de sair de casa, decidindo talvez por tomar caminhos alternativos”, afirmou Bocalom.

O promotor de justiça do Ministério Público do Acre, Rodrigo Curti, indicou que o uso das tecnologias podem amenizar a falta de recursos humanos e auxiliar na responsabilização de infratores. “A Prefeitura de Rio Branco se torna protagonista no combate ao crime dentro do sistema integrado de segurança pública com uma fiscalização mais efetiva do trânsito, que nos proporcionará não apenas ações de conscientização, mas também de responsabilização”, comentou.

Com o programa De Olho no Trânsito, Rio Branco tem um aumento de locais monitorados e já tem 340 km de fibra óptica instaladas e 100% de redondezas de escolas e pontos de saúde com câmeras.

As imagens do programa De Olho no Trânsito podem ser consultadas pelo link deolhonotransito.riobranco.ac.gov.br.