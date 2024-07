Falha em reajuste atinge só pensionistas e retroativo deve ser pago em agosto

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O governo do estado se posicionou, nesta quinta-feira, 25, de forma oficial após o Acreprevidência ser denunciado por pensionistas que ainda não receberam o reajuste de 5.08% concedido no mês de junho.

Em nota assinada pelo presidente da instituição, Francisco Alves de Assis Filho, o Acreprevidência explica que a falha no sistema operacional atingiu apenas os pensionistas e que os aposentados recebem normalmente os salários com o devido reajuste.

Em relação aos pensionistas, o órgão explicou que os valores reajustados serão inseridos de forma manual e retroativo no pagamento do mês de agosto.

Leia a nota abaixo.

Nota de esclarecimento sobre reajuste salarial

O governo do Acre, por meio do Instituto de Previdência do Estado do Acre (Acreprevidência), esclarece que todos os aposentados do Estado do Acre receberam o reajuste automático de 5,08% referente ao mês de junho.

Sobre a migração do novo sistema de folha de pagamento, ocorreu uma falha operacional no processamento que atingiu alguns benefícios de pensionistas, a qual já está sendo sanada.

Informamos, portanto, que os valores serão atualizados manualmente na folha de agosto, garantindo, assim, o pagamento retroativo para que estes pensionistas não sejam prejudicados.

Francisco Alves de Assis Filho

Presidente do Acreprevidência