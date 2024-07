“É sério, cumpridor da palavra, então está pronto para o MDB”, diz Flaviano sobre Marcus Alexandre

Em uma conversa muito esperada no Bar do Vaz, um dos políticos mais tradicionais do Acre, tendo exercido os cargos de prefeito de Rio Branco por duas vezes, governador, senador e deputado federal, o atual presidente do MDB no estado, Flaviano Melo, afirmou que a filiação do ex-prefeito Marcus Alexandre ao partido foi motivo de felicidade para ele.

“Primeiro, é um rapaz bom, um rapaz inteligente. Tem duas gestões na prefeitura, boas. Eu ando na cidade e onde passo vejo as referências boas ao seu trabalho. É sério, cumpridor da palavra, então está pronto para vir para o MDB, que é tudo isso o que a gente gosta”, enfatizou.

Flaviano disse que houve entre ele e o agora pré-candidato a prefeito pela sigla uma reciprocidade quanto à impressão a partir do momento que passaram a se conhecer mais.

“Me encantei, realmente, e gostei de conhecê-lo. Me impressionei. Tanto é que trabalhei para ele vir para o MDB”, acrescentou o cacique emedebista.

Sobre a cogitação que chegou a ser feita de uma chapa composta pelo ex-petista e por Flaviano, ele disse que essa conversa nunca existiu da parte de um e de outro, e que a ideia sempre foi a de montar uma aliança o mais forte possível.

“Tanto é que estamos hoje com uma aliança de dez partidos. Nós sabemos o que é enfrentar um candidato que tem as máquinas municipal e estadual. Eu sei que é um problema, mas nós tínhamos que fazer uma grande aliança e, graças a Deus, temos. Nós vamos ter aí em torno de 150 candidatos a vereador solto nessa cidade pedindo voto”, ressaltou.

A respeito da autonomia que Marcus Alexandre terá para montar a sua equipe de governo caso seja eleito, Flaviano disse que o nível de confiança que existe entre o pré-candidato e as lideranças do MDB é tão grande que esse assunto nunca foi conversado.

“É tão grande a confiança mútua que nós nunca tocamos nesse assunto. Ele sabe que vai escolher os assessores dele. É ele o noivo que vai dormir com a noiva, é ele que vai escolher a noiva. É ele que vai montar a equipe dele. Claro, se quiser uma opinião, pergunta pra gente e a gente tá pronto pra ajudar”, garantiu.

Flaviano Melo ainda comentou sobre alguns assuntos relacionados às eleições municipais deste ano, como as pesquisas que estão sendo realizadas na capital, pondo Marcus Alexandre à frente na disputa, e as possibilidades de o partido eleger prefeitos em alguns municípios do interior.

ASSISTA ENTREVISTA: