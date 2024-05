Concursos de beleza no aniversário de Mâncio Lima vão premiar R$ 6,8 mil

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Será de R$ 6.800 mil a premiação paga pela Prefeitura de Mâncio Lima para os concursos de Rainha, Princesas e Garota Agro Digital do Rodeio e Musa, Mister e Categoria Digital da Expo Mâncio Lima. Os concursos fazem parte das atividades em alusão aos 47 Anos de emancipação política do município, que serão realizadas de 23 a 30 de maio, incluindo a 1° Expo Mancio Lima.

A Rainha ganhará R$ 1.000,00, a 1ª Princesa fica com R$ 800,00, a 2ª Princesa com R$ 600,00. A Garota Agro Digital leva R$ 500,00. A premiação de musa é muso será de R$ 1.000,00 para os primeiros colocados nas categorias feminina e masculina. Os dois do 2º lugar levam R$ 800,00 cada. Os do 3º lugar recebem R$ 600,00, cada um. A Categoria digital fica com R$ 500,00

A inscrição será efetuada exclusivamente via WhatsApp por meio do telefone: 68 99227 – 1195, através do formulário disponibilizado para este fim, a partir de hoje,7, a 15 de maio.

O cantor Vitor Fernandes será a atração da festa de aniversário de 47 anos do município de Mancio Lima, no próximo dia 29 de maio. A apresentação está marcada para as 20h, no Complexo Esportivo Totão. O público esperado é de 30 mil pessoas.

Concursos

As candidatas deverão seguir os requisitos do regulamento para as inscrições, como

idade mínima de 18 anos (completos até a data do rodeio) e máxima de 30 anos, do sexo feminino; residir no município de Mâncio Lima há pelo menos três anos; ter disponibilidade para promover o Rodeio de Mâncio Lima 2024; não ter recebido o título de Rainha nas edições anteriores, mas, pode ter recebido o título de princesa. Cada candidata inscrita deve autorizar, sem ônus, o uso de fotos, imagens, vídeos, voz e nome para toda publicidade e quaisquer fins relacionados à divulgação e realização do Rodeio de Mâncio Lima 2024, em qualquer de suas edições.

A inscrição será efetuada exclusivamente via WhatsApp por meio do telefone: 68 99227 – 1195, através do formulário disponibilizado para este fim, no período 7 a 15 de maio de 2024.

A novidade deste ano é a realização da Feira Expo Mâncio Lima 2024, que substitui o Festival do Coco. Para participação do Concurso de Musa e Mister da Feira Expo Mâncio Lima 2024, há pré-requisitos como ter de 18 até 25 anos (completos até o dia anterior a inscrição); ser natural de Mâncio Lima ou residir no município por no mínimo 3 (três) anos; ter tomado pelo menos a segunda dose da vacina contra a COVID 19.

No caso do não cumprimento de qualquer dos itens do Regulamento, o candidato, poderá ser desclassificado. As inscrições serão feitas telefone, via WhatsApp ou ligação normal pelo telefone: 68 999538585 com a coordenadora do desfile.

Os candidatos serão alvo de uma pré-seleção por parte da organização do evento, formada pela Comissão Organizadora que fará uma triagem e verificação dos dados fornecidos no ato da inscrição. Serão selecionados para a etapa final do concurso seis (06) meninas e seis (06) meninos para concorrerem aos títulos de Musa, Mister e na Categoria Digital da Expo Mâncio Lima 2024.

A realização é da Associação Comercial de Mâncio Lima, Sebrae, Governo do Acre e Prefeitura. A programação inclui Missa em ação de graças, festival da canção, torneio de futebol de campo, três dias de rodeio com a escolha das realezas da festa, corrida de cavalos, prova de tambor, entrega de obras, Cavalgada Hermecílio Barreto de Lima, torneio de voleibol masculino e feminino, Show gospel, corrida Pedestre Governador Edmundo Pinto, o tradicional desfile cívico militar, shows de diversos artistas, e a grande novidade: a 1ª Edição da Expo Mâncio Lima 2024, com exposições, apresentações culturais e o concurso de beleza.

“Vamos fazer a melhor festa de aniversário de Mâncio Lima. Convidamos a todos”, chamou o prefeito Isaac Lima.