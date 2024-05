Lula: Brasil pode ter de importar arroz e feijão por causa das chuvas no RS

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O presidente Lula afirmou que as enchentes registradas no Rio Grande do Sul podem obrigar o Brasil a importar arroz e feijão para equilibrar a produção nacional.

Agora, com a chuva, acho que atrasamos de vez a colheita do Rio Grande do Sul. Portanto, se for o caso, para equilibrar a produção, a gente vai ter que importar arroz, a gente vai ter que importar feijão, para colocar na mesa do povo brasileiro um preço compatível com aquilo que ele ganha.

− Presidente Lula, no programa “Bom dia, presidente”

O que Lula disse

O preço do arroz e do feijão já era discutido antes das chuvas no Sul do país.

• Segundo Lula, ele já tinha conversado com ministros sobre o aumento no preço dos alimentos, que foram justificados pelo atraso na colheita e pela diminuição da área plantada.

• “Agronegócio nunca teve tanta facilidade”, declarou o presidente. O petista mencionou, em entrevista a rádios nesta terça-feira, os benefícios que o governo federal deu ao setor.

Acho que as pessoas podem se queixar de alguma coisa, mas o agronegócio sabe perfeitamente bem que nunca eles foram tão bem atendidos. Nunca. Até dinheiro em dólar, pelo BNDES, emprestamos.

− Lula

Qual será o impacto das chuvas no arroz

• O Rio Grande do Sul produz 70% de todo o arroz no Brasil. De acordo com a Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), os produtores do estado devem colher 7,48 milhões de toneladas ao final desta safra. Mas essa previsão foi divulgada antes do evento climático.

• Esse número provavelmente será revisado para baixo em breve, alertam especialistas. O Irga afirma ser difícil calcular os prejuízos no momento porque as tempestades continuam.

• A safra deste ano deveria ter sido encerrada em abril, mas as chuvas atrapalharam.

• O Irga afirmou na última sexta-feira (3) que 82,8% da colheita foi concluída. Ainda restam aproximadamente 150 mil hectares para serem colhidos. A região central, que inclui as cidades de Santa Maria, Agudo e Dona Francisca, é a mais afetada pelas enchentes e igualmente a mais atrasada, com 62% da área colhida.

• A sequência de atrasos traz outras consequências graves no campo. O pesquisador da Embrapa Clima Temperado, Ariano Magalhães Júnior, diz que o arroz colhido fora de época tem qualidade inferior. Os grãos crescem durante um período mais frio e com menos sol. Além da provável redução na safra, mais uma perda em produtividade é esperada.

A produtividade do arroz no estado estava estimada em 8.600 kg por hectare, mas eu imagino que agora vai ter uma diminuição, talvez algo em torno de 8.200 kg a 8.300 kg por hectare. Isso deve trazer uma perda de 5% a 7% na safra. Ariano Magalhães Júnior, pesquisador da Embrapa Clima Temperado

O mesmo aconteceu no ano passado. Em 2023, os produtores do estado atrasaram o plantio das sementes por causa das tempestades que caíram a partir do segundo semestre.

Prejuízos na agricultura

Chuvas que atingiram o RS já causaram R$ 423,8 milhões em prejuízos na agricultura. O dado foi divulgado pela CNM (Confederação Nacional dos Municípios).

• O Rio Grande do Sul é o principal produtor de arroz do Brasil e o segundo maior produtor de soja. A CNM prevê que os danos serão “infinitamente superiores” e ressalta que o foco dos municípios é salvar vidas. “O valor total dos danos e prejuízos irá aumentar à medida que as águas forem baixando e os gestores locais conseguirem contabilizar esses dados.”

• Considerando toda a economia do estado, o prejuízo está estimado em R$ 967,2 milhões. Os dados foram coletados entre 29 de abril e 5 de maio e consideram apenas 25 municípios que registraram seus prejuízos no sistema da Defesa Civil. Em 2023, o ciclone que atingiu o Rio Grande do Sul causou mais de R$ 3 bilhões em prejuízos financeiros, segundo a CNM.

Chuvas deixaram pelo menos 90 mortos no RS • Municípios gaúchos são atingidos há mais de uma semana pelos impactos de tempestades na região. Além de 90 mortos, o estado contabiliza 132 desaparecidos e 361 feridos.

• 78% dos municípios gaúchos foram afetados pela chuva. Ao todo, 388 municípios e 1,3 milhão de pessoas foram afetadas pelas tempestades. Há 155.741 desalojados e 48.147 pessoas alocadas em abrigos.