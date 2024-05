PF desativa mina clandestina e apreende R$ 6 milhões em maquinários no Pará

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A operação “12º Elemento” da Polícia Federal desativou uma mina clandestina de manganês dentro de um projeto de assentamento do Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária no Pará. A área do projeto fica em Cumaru do Norte, no sudeste do Pará, na divisa com a Terra Indígena Kayapó.

Segundo a PF, foram encontrados maquinários utilizados no beneficiamento preliminar do minério, além de três caminhões bitrem, que aguardavam o carregamento do minério para transportação.

Os agentes apreenderam dois britadores, duas pás carregadeiras, três caminhões, uma caminhonete, celulares e uma escavadeira hidráulica que estava no local onde era feita a extração do minério.

A PF estima que os bens apreendidos totalizam mais de R$ 6 milhões.

As investigações apontaram que, além da degradação ambiental, a contaminação do solo e lençóis freáticos pode refletir no equilíbrio ambiental dentro da Terra Indígena.

O manganês é o décimo segundo elemento químico mais abundante na crosta terrestre, o que inspirou o nome da operação.