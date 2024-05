Caravana do Desenvolvimento vai atender três cidades do Vale do Juruá

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Caravana do Desenvolvimento, que oferta cursos profissionalizantes, vai atender 3 mil pessoas em Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Mâncio nos meses de junho, julho e agosto. Os cursos, ofertados a partir do pedido do deputado federal Gerlen Diniz, serão ministrados em

5 carretas da Federação das Indústrias do Acre (FIEAC), do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e Serviço Social da Indústria (Sesi).

As qualificações vão garantir oportunidades para quem quer ingressar no mercado de trabalho e quem deseja se aperfeiçoar nas áreas de alimentos, construção civil, movelaria e outras. Em Rodrigues Alves, o curso será ministrado de 17 a 28 de junho. Em Cruzeiro do Sul, de 15 a 28 de julho e de 19 a 30 de agosto em Mâncio Lima.

“Aproximadamente 3 mil pessoas serão capacitadas por meio de cursos profissionalizantes em diversas áreas. Estamos oferecendo 15 cursos diferentes, incluindo manutenção de ar-condicionado, que permitirá aos jovens e adultos locais uma nova oportunidade de sustento.

As inscrições para os cursos são totalmente gratuitas, uma ação que visa inclusão e acesso à educação profissional sem custos para os participantes. Não perca esta oportunidade. É uma chance de se qualificar e se desenvolver profissionalmente sem qualquer custo”, incentivou o deputado Gerlen Diniz.

Representante da FIEAC em Cruzeiro do Sul, Janaina Terças detalhou o funcionamento da caravana. “Utilizamos carretas que se transformam em salas de aula móveis, podendo atender até 25 alunos por sessão.Todos receberão os Certificados, que têm validade nacional “.

Gerlen, Janaina e representantes das demais instituições que promovem a Caravana estão apresentando o projeto para os prefeitos das cidades que serão contemplados. Nesta segunda-feira, 27, foi a vez do prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, conhecer as ações que serão desenvolvidas. Ele reiterou a parceria e o compromisso da gestão municipal com o oferecimento de oportunidades de profissionalização para a população, com especial foco na empregabilidade dos jovens.

“Tivemos uma conversa produtiva sobre uma nova parceria que estamos estabelecendo para oferecer cursos técnicos à nossa população. Este projeto visa capacitar mais pessoas, proporcionando novas oportunidades de desenvolvimento profissional e pessoal. Agradeço imensamente a visita e a confiança depositada nessa colaboração, que tenho certeza trará grandes benefícios para todos. Gratidão pela parceria!” destacou o prefeito.