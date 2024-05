Acidente de ônibus do Instituto Federal do Pará deixa quatro mortos

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Quatro mortes foram confirmadas pela prefeitura de Tucuruí, no Pará, em um acidente de ônibus do Instituto Federal do Pará (IFPA) neste domingo (26).

No veículo havia 27 pessoas. O ônibus tombou para fora da pista, na rotatória próximo ao túnel da barragem da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, no Pará.

Em nota, a Direção-Geral do campus Belém do Instituto Federal do Pará (IFPA) prestou condolências às “famílias e amigos das vítimas do acidente envolvendo servidores e alunos do campus Castanhal e Vigia que estavam a caminho dos Jogos dos Institutos Federais (JIF – Etapa estadual 2024)”.

Foram confirmadas quatro mortes: a professora Amanda Cristiane da Silva Costa, o motorista conhecido como ‘Meireles’, a servidora Suany Couto Teixeira Nunes e um aluno, ainda não identificado, de aproximadamente 16 anos.