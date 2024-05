Juliette foge para não pegar buquê no casamento de amiga e diverte web

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Juliette, campeã do “BBB 21″, marcou presença, no sábado (25), no casamento de sua amiga de longa data, Monaliza Novais. Conhecida por sua autenticidade e senso de humor, a cantora protagonizou um momento hilário ao correr para longe quando Monaliza jogou o buquê de noiva, divertindo os presentes e, depois, os internautas. Na manhã deste domingo (26), ela compartilhou detalhes emocionantes sobre sua amizade com a noiva e sobre a festa.

“Eu amo meus amigos, minhas amigas. O que a gente tira onda, muita brincadeiras, um faz uma marmota, outro faz uma maior ainda. Eu filmo, mas eles pedem para não postar. Além de loucos, eles têm outros empregos”, diz ela.

Anúncios

A fuga cômica de Juliette do buquê no casamento de Monaliza, além de garantir boas risadas, mostrou mais uma vez a espontaneidade e o bom humor da ex-BBB. Nas redes, seus fãs comentaram. “Como não amar essa mulher”, disse um. “Ela é tão da zueira”, escreveu outro. “Nossa, mas com aquele boy dela eu jamais correria”, apontou outro.

Veja:

Juliette correndo pra bem longe quando sua amiga Monaliza joga o buquê do casamento. 🗣 pic.twitter.com/XbSYzhOaxb

— Upload Juliette (@UploadJuliette) May 26, 2024



Atualmente, Juliette vive um relacionamento sério com Kaique Cerveny, atleta profissional de crossfit, de 25 anos. O casal manteve o romance em sigilo por um bom tempo, mas agora Juliette se sente confortável para compartilhar sua felicidade.

“Estou feliz. É um relacionamento saudável, uma história que merece ser contada, que não merece esconder. Se eu não mostrei antes, é porque eu tinha porque esconder, né? Agora estou muito confortável com tudo isso”, explicou ela em outra ocasião.

Kaique, além de namorado, é um grande fã do trabalho de Juliette.

“Ele é fã. Os meus fãs brincam que ele é a primeira pessoa a curtir tudo, a primeira pessoa a assistir as lives dos shows que os fãs fazem. Ele é entusiasta do meu trabalho. Às vezes eu falo: ‘amor, você acha isso?’ Ele diz: ‘Meu Deus!!!’. Ele se emociona, chora. Ele é bem sensível com isso”, contou a paraibana.