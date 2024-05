‘Fantástico’ leva bronca da alta cúpula da Globo por ‘desprezar’ tragédia no RS

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Globo realizou uma verdadeira “força tarefa” no setor de jornalismo para cobrir a tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul. William Bonner, Ana Paula Araújo, Patrícia Poeta e outros nomes foram deslocados para a região atingida pelas chuvas. A decisão, no entanto, só ocorreu depois que a alta cúpula da emissora se revoltou com a falta de atenção do canal ao problema.

De acordo com o portal F5, da Folha de S.Paulo, a edição deste domingo do “Fantástico”, apresentado por Maju Coutinho e Poliana Abritta, foi muito criticado na alta cúpula da Globo. O motivo seria o “desprezo” que a atração dispensou à calamidade pública que afeta o Rio Grande do Sul, preferindo dar mais atenção ao show da Madonna.

Anúncios

A revista eletrônica da Globo dedicou apenas 25 minutos para cobrir as enchentes em Porto Alegre e demais cidades do Estado. Já as pautas dedicadas ao show de Madonna ocuparam 33 minutos da atração. Em comparação, o “Domingo Espetacular”, da Record, dedicou ao todo 70 minutos da atração para falar sobre a tragédia.

Isso acendeu a luz de alerta nos bastidores da Globo e fez a emissora rever sua cobertura. Assim, o canal carioca mudou a rota e enviou alguns dos seus principais âncoras do jornalismo para cobrir as enchentes in loco. Na direção, houve incômodo com o “Fantástico” e a interpretação que as reportagens exibidas não deram a real dimensão dos fatos.

Ainda de acordo com o F5, as principais críticas da direção da Globo envolvendo o “Fantástico” foram direcionadas à manutenção do início de uma série de duas reportagens com Sônia Bridi sobre animais e um VT sobre o filme biográfico com Sidney Magal, que só estreia no fim de maio. A opinião é que essas pautas poderiam ser derrubadas para abordar as notícias mais “quentes”.