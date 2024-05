Família cancela velório por atraso no translado do corpo de biomédica

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O velório da biomédica Amélia Cristina Rocha Marques, de 28 anos, terceira vítima do acidente aéreo ocorrido no dia 18 de março em Manoel Urbano, que iria ocorrer nesta terça-feira, 28, em Rio Branco, foi adiado pela família porque o corpo ainda não foi trasladado para o Acre.

Segundo informações de familiares, a funerária responsável pelo transporte chegou ao aeroporto às 12h50 desta segunda-feira, 27, e não portavam o documento necessário ao embarque do corpo.

O corpo de Amélia deverá ser transferido de Manaus–AM às 3h da madrugada de terça-feira, 28, indo para Brasília e chegando ao Acre por volta das 22h10min ainda na terça.

A família enlutada ainda não sabe o horário do velório e nem do sepultamento, porque o translado aponta apenas uma previsão de que horas o corpo deverá chegar à capital acreana. Contudo, o que se sabe é que devido à demora, o caixão não poderá ser aberto por causa do atraso.

O ac24horas tentou contato com a empresa aérea Gol e com a funerária envolvida no atraso, mas ambas não responderam.