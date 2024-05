Britto Júnior diz que Luana Piovani ‘colabora com o tráfico’ de drogas; entenda

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Na semana passada, a atriz Luana Piovani surpreendeu muita gente ao admitir que usa maconha em entrevista à revista Breeza, especializada no mundo da cannabis. A declaração da ex-esposa de Pedro Scooby não pegou muito bem entre algumas pessoa, incluindo o apresentador Britto Júnior, ex-contratado da Record. Nas redes sociais, ele criticou a famosa.

Na conversa com a publicação, Luana Piovani afirmou que a primeira coisa que faz pela manhã é “fumar um baseado”. “Eu acordo antes de acordar os meus filhos, fumo um baseado ou a ponta que ficou ali, e aí eu começo meu dia”, disse a artista. “Porque eu já acordo ai a timbalada. Daí eu vou fazer meu primeiro baseado, daí eu vou malhar, vou fazer minha ioga ou vou ler, vou estudar um pouco, e assim vai”.

No seu perfil no X, antigo Twitter, o ex-apresentador da Record fez críticas à atriz. “Não haveria nenhum problema na revelação do hábito matinal de Luana Piovani se, baseado nisso, ela não estivesse colaborando com o narcotráfico. Aliás, essa indústria criminosa só prospera porque são muitos os que fazem o mesmo que ela faz”, afirmou Britto Júnior.

Em diversos países da Europa, a legislação envolvendo a maconha é bem diferente da do Brasil. Em Portugal, onde Luana Piovani mora com os filhos, a cannabis e as drogas pesadas foram descriminalizadas em 2021. O consumo lá não é ilegal e a posse para uso pessoal também não, mas o tráfico e a comercialização são proibidos.

Ainda na entrevista, a atriz diz que chega a fumar até cinco cigarros em dias mais tensos. “Ela [maconha] abre uma porta de cumplicidade minha para comigo. Eu consigo ouvir a minha intuição melhor, eu me silencio mais. Eu acho que eu fumo uns dois baseados por dia em épocas normais. Em épocas de ‘B.O.’ [problemas], eu fumo uns quatro, cinco“, afirmou.

