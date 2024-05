Cavalgada de Mâncio Lima reúne cerca de 5 mil pessoas

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A XIX Edição da Cavalgada Hermecílio Barreto de Lima, parte da programação de 47 anos de Mâncio Lima, contou com cerca de 5 mil pessoas nesse domingo, 26.

Moradores e visitantes acompanharam o percurso em cavalos, bois, quadriciclos e outros veículos.

“O evento foi maravilhoso. Este ano a nossa comitiva teve mais de 100 pessoas com muita alegria. Sem dúvidas esta cavalgada já superou todas as outras”, disse Thamy Rocha Puyanawa.

“Confesso que não esperava um público tão grande como esse e famílias inteiras prestigiando a atividades dos 47 anos de nossa cidade. Esta é uma atividade para todos, para o produtor rural, para o comerciante, o microempreendedor e para nossa população”, declarou o prefeito de Mâncio Lima, Isaac Lima.

Depois da cavalgada, no bairro São Francisco, houve apresentações de artistas locais, regionais e o tradicional churrasco gratuito patrocinado pela prefeitura de Mâncio Lima. O evento teve o apoio governo do Estado. À noite, a festa ficou por conta dos peões que disputaram a final do Rodeio 2024. Com arquibancadas lotadas, o público foi ao delírio em cada montaria. O prêmio ficou com o peão Antônio Vanderlei dos Santos.