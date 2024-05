A máquina do governo não vai para a campanha, diz governador Gladson Cameli

EM entrevista na tarde de hoje (27) ao programa GAZETA ENTREVISTA, apresentado pelo jornalista Astério Moreira, o governador Gladson Cameli, foto, foi contundente ao dizer que uma coisa é a chapa formada para disputar a prefeitura com a presença do PP na aliança com PL, é que outra coisa é o seu governo; e que em momento algum uma secretaria, diretoria, ou outro órgão do governo será usado para favorecer a chapa do PP-PL. “Não vou colocar meu CPF na campanha, quem quiser dinheiro que consiga com o partido, comigo e com o meu governo, não vai ter,” pontuou o governador. Cameli promete deixar isso bem claro para o seu secretariado. A sua participação na campanha deverá ser em atos públicos, mas jamais ancorado na distribuição de favores para conseguir votos para a chapa Tião Bocalom (PL) e Alysson Bestene (PP). A fala do governador Gladson no programa desarma os que já aventavam fazer negociatas e usar a máquina governamental para favorecer candidaturas de afilhados.

DECISÃO PREVENTIVA

O GOVERNADOR Gladson Cameli não pode ter seu nome, o nome do seu governo, envolvidos em favorecimento de candidaturas na campanha para a prefeitura de Rio Branco, por um motivo: haverá um foco em cima dele por ser réu na Operação Ptolomeu. Não vai usar a máquina do governo para depois estourar um escândalo e virar manchete nacional, o que pode ser fatal ao seu atual momento jurídico.

POUCO PIRÃO E MUITAS BOCAS

EM 2026 teremos duas vagas para o Senado em disputa, mas quatro candidaturas postas: Gladson Cameli (PP), Márcio Bittar (UB), Sérgio Petecão (PSD) e Jorge Viana (PT). Será uma eleição disputada, com pouco pirão para muitas bocas.

QUADRO IMUTÁVEL

EM dezesseis pesquisas feitas até hoje – inclusive as mais recentes – o quadro da disputa da prefeitura de Rio Branco continua imutável na ordem das posições. Mostra uma tendência clara de consolidação de votos. Pena que não foram registradas, mas as cópias se espalharam nas redes sociais.

PESQUISA

PESQUISA retrata um momento, mas quando um candidato aparece ganhando em todas elas, se torna um nome com potencial e perigoso, porque mostra uma tendência eleitoral. Mas, como política não é uma ciência exata, melhor esperar chegar o auge da campanha e as pesquisas da ocasião.

É BOM SEMPRE LEMBRAR

ESTÃO fazendo planos para 2026 e deixando de lado a vice-governadora Mailza Assis (PP). É bom reavivar a memória desse grupo político de que, se o governador Gladson deixar o cargo para ser candidato a senador; quem estará sentada na cadeira de governadora e comandando a eleição de 2026 será a Mailza. Esqueceram?

JÁ DIZIA O PEREIRA

A POLÍTICA É DINÂMICA, muda a cada momento, já dizia o saudoso filósofo do Abunã, o ex-prefeito de Plácido de Castro, Luiz Pereira.

SIMPLES DEDUÇÃO

NÃO conversei com o senador Alan Rick (UB) sobre a possibilidade, mas depois da traição que sofreu dentro do União Brasil, é bem provável que mais adiante, busque outra sigla para se filiar. No cenário atual do UB, a sua foto não aparece numa eventual disputa do governo do estado em 2026.

AMASSARAM O ALAN

NESTA negociata que envolveu o senador Márcio Bittar (UB), Fábio Rueda (UB) e companhia limitada, amassaram o senador Alan Rick (UB), tratado como um estorvo.

RESPEITO NA POLÍTICA

NÃO concordo com uma vírgula das posições ideológicas de extrema direita do senador Márcio Bittar (UB) e do deputado federal Coronel Ulysses Araújo (REPUBLICANOS), mas os respeito por terem lado. Na política ou se tem posição firme ou vai virar um Zé Ruela. O que não respeito é político que vive ao sabor da conveniência ou fica em cima do muro.

PODE IR PARA CASA

LUCILENE da Droga Vale, Gabriela Câmara, N. Lima, Samir Bestene, Aiache, Bruno Moraes, Elzinha Mendonça, Felipe Tchê, são nomes da chapa mais forte para vereador de Rio Branco, a do PP. Quem tiver 2 mil votos pode pegar a balsa para Manacapuru. Para se garantir, é

de 2 mil para cima.

ESTRUTURA DO PSDB

DENTRO da chapa do PSDB, na briga por uma cadeira na Câmara Municipal de Rio Branco, quem será muito competitiva é a Degmar Kinpara, esposa do dirigente do partido, Minoru Kinpara, que foi bem votado todas vezes que disputou cargos proporcionais e majoritários.

NEM É PRECISO

NÃO é preciso nem ter bola de cristal para projetar que poderemos ter na Câmara Municipal de Rio Branco uma renovação recorde. Renovação que seria salutar e tornar a próxima legislatura mais ativa que a atual.

VAI VAZAR

É bobagem se colocar esquemas de secretarias municipais para apoiar candidatos a vereador pensando em segredo, porque vai vazar. Como por exemplo, levar atendimentos na área de saúde a um bairro a pedido de candidato.

DESTAQUE NO PARLAMENTO

A DEPUTADA FEDERAL Socorro Neri (PP) conseguiu no primeiro mandato, se destacar dentro da bancada acreana na Câmara Federal. E, politicamente, não se acomodou no mandato e com resultados positivos, como mostram as pesquisas.

DIFERENCIAL NO MDB

O MDB tem um diferencial dos demais partidos: nenhuma decisão política é tomada sem passar por um debate e decisão majoritária do grupo dos “cabeças brancas” do partido. No MDB não há a imposição, é no debate.

CHAPA EVANGÉLICA

O NOME da engenheira Yael Saraiva, que passou a ser ventilado como uma das opções para vice na chapa do Marcus Alexandre (MDB), traria para a chapa o perfil conservador, de centro, de equilíbrio, além de ser mulher. Ela é nora do Pastor da Assembleia de Deus, Luiz Gonzaga. Se escolhida, seria uma chapa de evangélicos: Marcus Alexandre é batizado na Igreja Batista do Bosque. O voto evangélico é importante numa eleição.

NÃO TENHO NEM DÚVIDA

QUE vai prevalecer a tendência eleitoral de que o eleitor vota no nome para prefeito e não para quem lhe faz sombra, não tenho a menor dúvida, que vai continuar acontecendo na eleição deste ano para a PMRB. Não vai mudar. Não vejo discussão mais infantil, mais tosca, mais idiota do que essa de vermelho e azul.

FRASE MARCANTE

“SE queres viver liberto, foge dos que dão maus exemplos” Sêneca.