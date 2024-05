‘Drew’ de ‘Todo Mundo Odeia o Chris’ se rende ao Brasil: ‘Nunca me senti tão brasileiro’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

E mais um ator de “Todo Mundo Odeia o Chris” decidiu se render ao Brasil e o amor que os fãs brasileiros dedicam à série: dessa vez, foi Tequan Richmond, de 31 anos, responsável por dar vida ao Drew na atração.

Nesse domingo, 26 de maio, ele apareceu usando uma camiseta da seleção brasileira de futebol acompanhado de uma mulher não identificada com outra versão do objeto, e fez um comentário declarando seu amor ao nosso país.

“Tem um peito no meu ombro. Nunca me senti tão brasileiro”, escreveu ele na foto, em português. Com isso, o ator de Drew é o quarto integrante de “Todo Mundo Odeia o Chris” em questão de meses a e render pelo Brasil.

Vincent Martella tem data para voltar ao Brasil

Vincent Martella protagonizou “Todo Mundo Odeia O Chris” como Greg, ao lado de Tyler James, o Chris e em um belo dia os brasileiros invadiram a conta do rapaz com comentários e tudo mais, e ele amou o engajamento.

O ator fez uma pequena viagem por aqui, passou em programas e prometeu que voltaria para cá em breve. E promessa é dívida! Ele voltará para cá para a maior evento de Cultura Asiática da América Latina, o Anime Friends.

O ator não terá apenas um dia de participação, mas sim estará presente do dia 18 ao 21, todos os dias, participando de painéis, além de ter um Meet & Greet com os fãs que pagarem um valor para o breve encontro.

Além de ser Greg Wullinger, ele também é voz do aclamado desenho “Phineas & Ferb”, dando voz ao protagonista Phineas Flynn. Outra participação notória é no amado “Final Fantasy XIII”, quando dublou Hope Estheim. Os ingressos do evento podem ser adquiridos aqui!