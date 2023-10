Roberto Duarte critica declarações de Lula sobre política fiscal: “desastrosas”

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Em discurso na Câmara dos Deputados, o deputado federal Roberto Duarte, (Republicanos) expressou sua preocupação em relação às declarações recentes do presidente Lula sobre a política fiscal do país.

O parlamentar destacou o esforço dos técnicos do Ministério da Fazenda para conter o crescimento do déficit e da dívida do governo, bem como para evitar gastos excessivos nos ministérios. Roberto Duarte classificou a afirmação de Lula como “desastrosa” e acusou o presidente de demonstrar um profundo desconhecimento em relação aos problemas fiscais enfrentados pelo país.

Além disso, o presidente disse que “o mercado é ganancioso demais e fica cobrando uma meta que eles sabem que não vai ser cumprida”

De acordo com Roberto Duarte, essa desastrada afirmação não foi o suficiente para um político como o Lula. Para piorar um clima que já estava ruim, o presidente demonstra um enorme desconhecimento do problema fiscal.

O deputado ressaltou que as ações de Lula não se limitam a propor um programa econômico controverso, mas que, na verdade, ele está sabotando o próprio governo. Roberto Duarte enfatizou a dificuldade de garantir o equilíbrio entre receita e despesa no próximo ano, mas destacou a importância de respeitar a meta de déficit zero estabelecida em projeto de lei.

“É preciso entender que Lula não está propondo um programa econômico controverso, ele está sabotando o próprio governo. Essa é a situação absurda que vivemos, esse comportamento, além de danoso, é incompreensível”, salientou.