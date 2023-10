Onda de calor no Acre eleva consumo de energia em 23,4% no mês de outubro

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Outubro foi quente. Os termômetros confirmam e os dados referentes ao consumo de energia elétrica comprovam: o mês de outubro de 2023 teve um consumo de energia 23,4% maior que o mesmo período do ano passado, de acordo com a Energisa.

Em outubro de 2022 foram consumidos 89.593 MWh, enquanto no mesmo período deste ano foram 110.586 MWh. Para se ter uma ideia, no dia 23 de outubro foi registrado um aumento de 57%, quando o consumo saltou de 2.677 MWh para 4.197 MWh.

Essa alteração se deve ao comportamento dos clientes que, para amenizar o calor, utilizam mais e por mais tempo equipamentos como ventilador, ar-condicionado, além de freezers e geladeiras.

É importante destacar um detalhe que muitas pessoas desconhecem sobre o uso desses equipamentos em dias mais quentes: devido às altas temperaturas, eles exigem um esforço adicional para manter o mesmo desempenho observado em dias mais amenos.

No geral, a variação de consumo ocorre devido ao calor que Acre sempre enfrenta nessa época do ano. Em períodos de temperaturas amenas, um ar-condicionado, por exemplo, faz “menos força” para diminuir de 30 graus para 23 graus.

Se a temperatura ambiente for superior, como os recorrentes picos de até 40 graus registrados no estado, o equipamento terá que trabalhar com uma “força maior” para diminuir de 40 graus para os mesmos 23 graus. Isso ocorre com outros eletrodomésticos, como geladeira, freezer, ou qualquer outro equipamento que afeta na refrigeração de casa.

Nesse sentido, o recomendável é que o consumidor fique alerta e adote o consumo consciente para evitar um impacto forte na conta do fim do mês. Evitar muitos aparelhos ligados ao mesmo tempo, aparelhos na tomada em standby, desligar o chuveiro elétrico ou até diminuir o consumo em uma ou duas horas, podem ser medidas para ajudar na economia de energia.

O que fazer para suavizar o custo na conta de energia? Veja algumas dicas

Ar-condicionado

● Não deixe portas e janelas abertas com o equipamento ligado.

● Mantenha os filtros limpos.

● Coloque cortinas nas janelas que recebem sol direto.

● Se possível, priorize a temperatura em 23ºC.

Ventilador

● Deixe ligado apenas quando alguém estiver usando. Deixar o ventilador ligado com antecedência para tentar refrescar um ambiente, não funciona, ele apenas desperdiça energia.

Geladeira

● Evite deixar a porta aberta.

● Regule a temperatura interna de acordo com o manual de instruções.

● Não coloque alimentos quentes dentro do equipamento.

● Deixe espaço para ventilação na parte de trás da geladeira.

● Não forre as prateleiras.

● Descongele a geladeira e verifique as borrachas de vedação regularmente.

Instale longe de locais ou equipamentos de aquecimento, como forno elétrico, fogão, churrasqueira e micro-ondas, e preferencialmente em um lugar que não pegue sol.

Assessoria