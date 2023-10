Mapa mostra que avião caiu e explodiu a 1.800 metros da pista do Aeroporto de Rio Branco

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Doze pessoas morreram na queda do avião Caravan, da empresa ART Táxi Aero, prefixo PTMEE, na manhã deste domingo, 29. O ac24horas mostra o ponto em que a aeronave caiu, cerca de 1,8 km de distância do aeroporto de Rio Branco.

O avião caiu numa região de mata fechada, em área de difícil acesso, no sentido que vai para a BR-364. A informação que se tem é de que boa parte dos passageiros estava viajando para receber tratamento médico.

Doze passageiros estavam na aeronave, incluindo piloto e copiloto e uma bebê de 1 ano e 7 meses.

Sete dos 12 ocupantes eram do município de Eirunepé, no interior do Amazonas. Havia ainda moradores de Envira, também no Amazonas. Já o piloto e copiloto eram do Pará. Entre os passageiros estavam dois empresários e uma servidora pública.