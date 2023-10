Acre recebe R$ 120,6 mil para medicamentos especializados

Publicada nesta sexta-feira (27) no Diário Oficial da União, a portaria 1.675 aprova o repasse de recursos para Estados e Distrito Federal, a título de financiamento, referente a outubro, novembro e dezembro de 2023, para aquisição de medicamentos, órteses e próteses e materiais do Sistema Único de Saúde.

O valor total a ser repassado às unidades é de R$ 261.075.798,60 que corresponde a um valor mensal de R$ 87.025.266,20. A parte do Acre está estimada em R$ 120.630,36.

Os valores foram estabelecidos, considerando as informações aprovadas pelas unidades federadas em junho, julho e agosto de 2023 no Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS.