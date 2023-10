Mazinho tenta entregar pedido emendas a Gerlen que diz “não ter coragem” para destinar a prefeitura

O prefeito Mazinho Serafim (Podemos) e o deputado federal Gerlen Diniz (PP), desafetos declarados, voltaram a se desentender no meio político. Desta vez, o palco a arenga ocorreu nos corredores da Câmara Federal, em Brasília, nesta quarta-feira, 25.

O novo episódio ocorreu após o prefeito de Sena Madureira tentar entregar um ofício solicitando emendas parlamentares para o município, contudo, ao entrar em contato com a assessoria de Diniz, acabou sendo informado que não poderia entregar no gabinete. Mesmo assim, Serafim se dirigiu a frente da sala do parlamentar e deixou o documento na porta de Gerlen. “Eu fico triste porque foram muitos votos em Sena Madureira que precisa de investimentos”, comentou.

Em seguida, Diniz usou as suas redes sociais e se pronunciou garantindo que não vai destinar emendas à prefeitura comandada por Mazinho, porém, avisou que em 2024 haverá investimentos no município por meio do governo. “Serão mais de R$ 30 milhões em recursos. Você teria coragem de entregar recursos a prefeitura de Sena Madureira? Eu não tenho coragem”, afirmou, alegando que na atual gestão há irregularidades. “Lá já aconteceu muita coisa errada, prefeito, nas minhas emendas o senhor não põe as mãos”, explicou.

