Revoltado com críticas, Coelho abandona atividades no PSD sem entregar cargos

Coelho é presidente do Conselho de Ética do PSD O presidente do Conselho de Ética do PSD no Acre, professor Carlos Augusto Coelho, revelou nesta quarta-feira, 27, que não irá mais realizar atividades públicas e políticas em prol do partido. De acordo com Coelho, a decisão se deu após críticas feitas por membros do partido. "As atividades públicas e políticas que fazia vou deixar e darei oportunidade para que os críticos façam um bom trabalho dentro do partido. Eu acho que fazia meu trabalho bem feito no âmbito de buscar crescimento do partido", declarou. No entanto, ele também deixou claro que não vai deixar seus cargos no PSD - a vice-presidência e o Conselho de Ética. "Não vou deixar", dizendo que a sigla ainda não tem alianças para as eleições...