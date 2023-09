Assessor do governo, Beijoqueiro é internado em estado de saúde delicado e família faz apelo

O assessor do Governo do Acre Diego Lins, mais conhecido como “repórter beijoqueiro”, está internado em estado delicado de saúde no Pronto-Socorro, após complicações do tratamento de um acidente de moto, sofrido no dia 19 de agosto.

Diego, que é assessor de confiança do Governo do Acre, foi conduzido ao Pronto Socorro de Rio Branco logo depois do acidente, onde fez exames, foi medicação e teve alta. Três dias depois, ele retornou ao hospital, onde foi internado e no dia 23 fez uma cirurgia na clavícula. Dois dias depois, no dia 25, ele recebeu alta e foi para casa.

No entanto, em casa, Diego Lins passou a ter dores fortes pelo corpo, febre e constipação, a ponto de não conseguir dormir. As dores intensas, segundo um familiar, não passavam nem mesmo com o uso de drogas como Tramal e Morfina. Sem soluções eficientes apontadas em consultas médicas, o homem passou a sofrer desorientação e foi encaminhado com urgência para o Pronto-Socorro.

No Pronto Socorro, foi constatado que o “beijoqueiro” estava acometido por um quadro infeccioso, sendo internado no dia 16 de setembro, onde segue até esta sexta-feira com febres e dores cada vez mais constantes, sem apresentar melhoras e com o corpo cada vez mais debilitado.

A família de Diego agora se mobiliza para pedir apoio e orações pelo paciente, que tem um filho de 9 anos.