Curto-circuito em cabos de rede suspendem serviços de telefone e internet da Claro no Acre

Uma comissão formada por ex-moradores da invasão Terra Prometida, que tem como mediadora a deputada estadual Michelle Melo e representantes da Secretaria de Assistência Social, iria visitar nesta quinta-feira, 21, uma área pública no bairro Jorge Lavocat, em Rio Branco, onde os sem-teto negociam poder se assentar. Nesta manhã, a secretária de comunicação do governo, Nayara Lessa, informou que a visita não irá acontecer por falta de tempo para articular o encontro com os órgãos do governo. A cessão de área pública, caso seja esse o compromisso firmado entre as partes, deve passar por análise dos parlamentares na Assembleia Legislativa. Em nota, a assessoria da deputada Michelle Melo explicou que a participação da deputada no processo acontece a pedido dos moradores da Terra Prometida, na mediação de um diálogo com...