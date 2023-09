Enchentes e obra de ponte desfiguraram uma das ruas mais tradicionais de Xapuri

Policiais militares recuperaram aparelhos celulares roubados em uma loja situada no bairro Bosque, na tarde de terça-feira, 12. Os militares tiveram informações do roubo, das características dos envolvidos e de dois veículos usados no crime e iniciaram buscas, quando encontraram uma motocicleta abandonada com chave na ignição, no bairro Juarez Távora, enquanto outra guarnição de rádio patrulhamento com motocicletas (RPM) encontrou um carro com as mesmas características do veículo usado no roubo. Os militares receberam informações que um indivíduo monitorado pela Justiça teria deixado o carro em um terreno baldio, policiais militares fizeram buscas pelo suspeito e o encontraram em uma distribuidora de bebidas. No local, o indivíduo foi indagado da participação no crime e negou, em seguida tentou fugir dos policiais. A polícia continuou as buscas, e após uma...