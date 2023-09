Gladson tem sinalização do Ministério dos Transportes para recursos e retomar obras no Acre

As obras do Anel Viário de Brasiléia e Epitaciolândia, assim como de trechos da BR-364 poderão ser retomadas em breve, além da previsão de realização da licitação para a construção da ponte de Rodrigues Alves, sobre o Rio Juruá. Os sinais positivos saíram da audiência que o governador Gladson Cameli teve no Ministério dos Transportes (MT), em Brasília, nesta terça-feira, 12.

A reunião foi com o secretário-executivo George Santoro, que transmitiu ao gestor acreano a informação de que a retomada dos repasses financeiros e das obras do Anel Viário devem ocorrer em breve.

“Estamos aguardando um parecer positivo da Controladoria-Geral da União para esta segunda ou terça-feira, no máximo até o fim dessa semana”, disse Santoro.

“Essa é uma excelente notícia”, comemorou Gladson Cameli, que destacou a importância das obras para a população e para o estado na reunião, que também contou com a presença do diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Fabrício Galvão.

Cameli aproveitou para agradecer o apoio do Ministério dos Transportes e do Dnit para o Acre, a exemplo da recuperação da BR-364, no trecho entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul “que reduziu o tempo de transporte terrestre nesse trecho” e reforçou que todas as ações desenvolvidas pelo governo federal com o Estado “sempre serão publicamente reconhecidas”.

Outra informação do secretário-executivo do Ministério e do diretor-geral do Dnit é de que, além das obras de recuperação da BR-364 em andamento, no verão do próximo ano iniciarão as obras de reconstrução da rodovia, no trecho Sena Madureira-Feijó-Rio Liberdade, e ainda buscam iniciar os estudos para a licitação do Porto de Cruzeiro do Sul.

Ainda este ano, o MT e o Dnit querem licitar as obras de construção da ponte de Rodrigues Alves e pediram ajuda do governador para conseguir que ela seja retirada da ação civil pública que abrange o trecho Cruzeiro do Sul-Pucallpa (Peru), destacando que a ponte deve atender aos dois municípios.

De acordo com o secretário da Casa Civil, Jonathan Donadoni – também presente ao encontro – o governo deverá acionar a Procuradoria-Geral do Estado e solicitar reunião com os ministérios públicos federal e estadual, visando retirar a ponte de Rodrigues Alves do embargo abrangido pelo trecho Cruzeiro-Pucallpa.

Também participaram da reunião o diretor de Obras Públicas do Ministério, Allan Machado. Do Acre, estavam presentes também o presidente do Deracre, Sócrates Guimarães; a procuradora-geral do Estado, Janete Melo, e o também procurador do Acre, João Paulo Setti.

Com informações da Agência de Notícias do Acre