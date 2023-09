Governo transfere feriado do Dia da Amazônia para sexta-feira

Seguindo o decreto n.° 11.160, publicado na edição de 26 de dezembro de 2022, do Diário Oficial do Estado, que oficializa o calendário de feriados e pontos facultativos de 2023, o governo do Acre reafirma a transferência do Feriado Estadual, Dia da Amazônia, do dia 5 de setembro para o dia 8 de setembro, sexta-feira. Já o Feriado Nacional de 7 de setembro, Independência do Brasil, será mantido na quinta-feira, 7.

A medida é válida para os órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo estadual. Para evitar transtornos, a população deve ficar atenta a que órgãos funcionam no feriado.

As secretarias de Estado e as unidades da Organização em Centros de Atendimento (OCA) do estado fecham nos dias 7 e 8, e voltam a funcionar normalmente na segunda-feira, 11.

Apenas serviços públicos essenciais da Saúde e da Segurança Pública seguem com o atendimento ao público, sem alterações. Mantêm-se também em funcionamento as unidades de pronto atendimento (Upas), o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) e as delegacias do estado.