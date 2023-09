Os candidatos com maior aceitação do eleitor tendem a polarizar. O fenômeno vem acontecendo em várias disputas sucessivas e poderá ocorrer na eleição para prefeito ano que vem. A ideia de uma terceira via é esmagada pelo voto útil como se viu na eleição passada. Para que Jorge Viana não ganhasse, por exemplo, o eleitor de Petecão (PSD) e da Mara Rocha (MDB) despejou em Gladson Cameli (PP) fazendo com que ele liquidasse a fatura já no primeiro turno.

Sobre a disputa para prefeito no ano que vem, a pergunta é: Quem vai polarizar com Marcus Alexandre? Ele deixou de ouvir o PT e os amigos para ouvir a voz das ruas. Desde 2016, passando pelas eleições de 2020 e 2022, as pessoas falavam para Marcus Alexandre que, “gosto de você, mas não voto no PT”, ou, “se você sair do PT voto em você”. Ao que parece, a lição dada nas urnas com duas derrotas foi assimilada. Saiu do PT e foi para o MDB.

Disputando o outro pólo estão o PROGRESSISTA grávido de dois candidatos: O prefeito Tião Bocalom e Alysson Bestene, mas só pode parir um; o deputado federal coronel Ulysses (União Brasil com apoio do PL e Republicano). O PSDB acena com Minoru Kinpara e o Novo com o deputado Emerson Jarude. Ao menos, é o que está posto até agora. Qual deles vai polarizar com Marcus Alexandre? Para os descrentes: Segundo as pesquisas, Marcus venceria hoje no primeiro turno, mas a campanha ainda nem começou e eleição se ganha depois dos votos apurados.

“A justiça é o vínculo das sociedades humanas; as leis emanadas da justiça são a alma de um povo”. (Juan Luís Vives)

. Há quem diga que a deputada Michele Mello (PDT) trabalha para sua saída da liderança do governo.

. Não creio, está mais para dar uma satisfação aos seus eleitores, demonstrando que é a mesma parlamentar combativa e atuante que veio da Câmara Municipal.

. Não é fácil conciliar a liderança do governo com a pressão das ruas!

. A preocupação do PSD no momento em Rio Branco é formar um bom time de candidatos a vereadores.

. O governo acredita que a presença de sem-teto e sem-terra nas portas da Aleac é um movimento fabricado por adversários.

. Quem estaria por trás?

. O certo é que um segundo mandato para presidente, governador ou prefeito é muito difícil porque tem que superar ele mesmo.

. A vice-governadora Mailza de Assis, quando senadora, colocou R$ 12 milhões para recuperar o Teatrão e a Biblioteca da Floresta.

. O Projeto está pronto!

. A Secretaria de Obras vai iniciar as licitações e ordem de serviço até o final do ano.

. Portanto, uma boa iniciativa de Mailza preocupada com os espaços culturais do Acre em tempo real.

. O presidente Lula vai ou não devolver o relógio de R$ 80 mil que ganhou quando era presidente?

. Pediu ao TCU para ficar com ele!

. O que é mesmo a p* de um relógio diante da grandeza de um cargo de presidente da república de uma nação como o Brasil.

. Onde está o espírito público diante de uma vida finita? Vai levar uma b* dessas para o túmulo?

. Bom dia!