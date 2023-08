A pobreza bateu à porta da Aleac; a bomba-relógio explodiu!

Não são apenas os mais de 350 moradores em situação de rua que perambulam no centro de Rio Branco como zumbis, dia e noite, os sete dias da semana. Sem tetos, sem terras e sem nada também desembarcaram na porta da Assembleia Legislativa pedindo ajuda.

Somando-se a essa tragédia social, centenas de terceirizados das empresas que prestam serviço para o governo deixaram de receber os salários. A situação levou os deputados a protagonizarem uma enxurrada de críticas ao governo do estado, inclusive, parlamentares da base de sustentação.

O grito de socorro estrondou no plenário da Casa do Povo, ecoando na imprensa e alcançando os lugares mais distantes do Acre. A única alternativa foi disparar críticas aos secretários como se eles fossem os responsáveis por toda tragédia econômica e social que assola o Acre. Não, não são!

Cada uma tem sua parcela de culpa, principalmente a elite política que tratou de cuidar do próprio umbigo para garantir o futuro enquanto a miséria campeava pelos quatro cantos do Acre. O futuro? Bom, o futuro chegou! É esse que se vê no centro da cidade. Agora, cada político quer livrar a própria pele procurando bodes expiatórios. Só falta mesmo culpar a população desassistida de políticas públicas pelo desemprego, a fome e miséria em que se encontra. A bomba-relógio explodiu. Cínicos!

“E dirão naquele dia: Mas, Senhor, nós cuidamos dos pobres, demos o que comer e vestir, visitamos os doentes, os presos”. Ele dirá: Apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci”. (Jesus, o Filho de Deus)

. Os deputados aprovaram ontem um projeto do governo via Secretaria de Educação que destina cerca de R$ 2 milhões aos times de futebol do Acre.

. Agora é só jogar bola para tirar o futebol acreano do atoleiro.

. O deputado Eduardo Ribeiro (PSD) ampliando as bases do PSD em todo o Vale do Acre; depois da boa limpeza que fez (expulsando os infiéis), o PSD se tornou um bom partido para quem deseja fazer política com seriedade.

. O prefeito de CZS, José de Souza Lima (PP), o Zequinha, prepare o espinhaço porque a ex-deputada federal Jéssica Sales (MDB) será mesmo candidata a prefeita.

. Um líder político, não necessariamente tem mandato!

. Exemplo: Marcus Alexandre, Jessica Sales, Jorge Viana, Leila Galvão, Genilson Leite, Raimundo Neném e tantos outros.

. Sem eles não haveria processo democrático.

. O governador Gladson Cameli continua sendo o melhor prefeito da maioria dos municípios do interior do Acre.

. É ele que asfalta, que recupera ruas e que investe em várias áreas de responsabilidade dos prefeitos.

. E os prefeitos?!

. Bom, os prefeitos fazem campanha antecipada em cima das obras que ele faz para garantir o futuro.

. Tenho dito na coluna que o prefeito Tião Bocalom melhorou muito sua gestão!

. Esse efeito é sentido nos bairros e na diminuição das reclamações que chegam à imprensa; O calo continua sendo a questão da água.

. Trouxe para o colo o problema da água; não pode reclamar agora.

. Na nova edição da Marcha para Jesus, políticos não usarão da palavra, afinal de contas o altar não é palanque político.

. Perfeito!

. A politicagem junto com a pandemia afastou milhares das últimas Marchas para Jesus; agora é diferente.

. Um resgate dos dias de Afif Arão.

. Bom dia!