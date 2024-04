Gladson criará secretaria para Velloso e diz que união entre Bocalom e Alysson é “lógica”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O governador do Acre Gladson Cameli (PP) anunciou neste sábado (27) que o deputado-federal Eduardo Velloso (UNIÃO) será nomeado secretário de Assuntos Federativos do Governo do Acre, pasta que ainda será criada, e que o União Brasil firmou um pacto de aliança com o Progressistas.

Gladson Cameli diz que a decisão sobre a criação da pasta de Assuntos Federativos foi tomada ontem, sexta-feira (26), após uma conversa com Velloso e uma aproximação entre UB e PP. “O Velloso será nosso secretário e cuidará de toda a articulação com a bancada federal e dos recursos federais. A secretaria era a antiga Representação do Governo do Acre em Brasília – REPAC, que vai virar a Secretaria de Assuntos Federativos”, disse o chefe do executivo.

De acordo com o governador, desta forma, uma composição envolvendo os nomes de Alysson e Bocalom é lógica. “O União Brasil firmou um pacto com o Progressistas com uma tendência lógica – sem querer ultrapassar quem tiver na liderança [do União] -, de que nós podemos compor com o prefeito Tião Bocalom”, concluiu.

Apesar da aliança entre os partidos e da tendência “lógica” de uma composição do pré-candidato a prefeito Alysson Bestene (PP) com o pré-candidato à reeleição Tião Bocalom, o governador Gladson Cameli evitou colocar a aliança como um fechamento de portas ao diálogo com o MDB, que tem como pré-candidato o ex-prefeito Marcus Alexandre: “Tudo é possível, ainda tem muita água pra passar debaixo da ponte. Eu sou da paz”.