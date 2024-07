Athletico sofre no fim, mas vence Cerro e vai às oitavas da Sul-Americana

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Athletico-PR está nas oitavas de final da Sul-Americana. Nesta quinta-feira (24), após empate em 1 a 1 no jogo de ida, o Athletico-PR venceu o Cerro Porteño por 2 a 1, na Ligga Arena, em Curitiba, pelos playoffs do torneio continental.

O que aconteceu

Mastriani e Cuello marcaram os gols do Furacão, e Fernández descontou para os paraguaios. Os paranaenses jogaram com um a menos durante boa parte do segundo tempo.

Anúncios

Na próxima fase, o Athletico-PR irá enfrentar o Belgrano, da Argentina, que se classificou na primeira posição do Grupo C — mesma chave do Internacional. O Cerro Porteño, que veio da Libertadores, se despediu precocemente da competição.

Antes do jogo de ida das oitavas da Sul-Americana, previsto para acontecer no dia 14 de agosto, o Athletico-PR tem compromisso marcado pelo Brasileirão. Neste domingo, a equipe encara o Cuiabá, fora de casa, pela 20ª rodada.

Como foi o jogo

O Athletico-PR não demorou para inaugurar o marcador da partida. Logo aos dois minutos, Cuello avançou pela direita, levantou a cabeça e encontrou Mastriani na área. O atacante uruguaio se esticou, alcançou a bola e tocou para o fundo das redes.

O Furacão manteve o controle do jogo após o primeiro gol, mas não conseguiu criar outras grandes chances. Com um Cerro Porteño pouco inspirado, o resultado favorável ao Athletico-PR se manteve até o apito final da etapa inicial.

Como no primeiro tempo, o Athletico-PR voltou a castigar o Cerro Porteño no início. Aos 13 minutos da segunda etapa, Cuello aproveitou rebote de cruzamento de Cannobio, matou a bola no peito e bateu de voleio com a perna esquerda no canto do goleiro, que não conseguiu fazer a defesa.

A situação, que parecia tranquila para o Athletico-PR, se complicou aos 21 minutos. Já amarelado, Zapelli puxou a camisa do atacante Iturbe, do Cerro Porteño, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando o Furacão com um a menos.

Um minuto depois, o Cerro Porteño se aproveitou da vantagem numérica em campo e diminuiu o placar. Iturbe levantou na área, a bola desviou em Thiago Heleno e sobrou para Fernández, que bateu de primeira no canto de Léo Linck. O VAR revisou o lance por possível impedimento, mas o gol foi validado.

Porém, os paraguaios se complicaram aos 37 minutos. Cabañas, que já tinha amarelo, acertou uma cotovelada em Cuello e foi expulso. Com dez homens para cada lado, o Athletico-PR se segurou e conquistou a classificação.