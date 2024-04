Gladson promete construir gabinete na Cidade do Povo: “volta da presença do Estado”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O governador Gladson Cameli disse neste sábado (27), que pretende construir o gabinete oficial do governo no conjunto habitacional Cidade do Povo. A fala foi feita durante a ação Juntos Pelo Acre, que concentra e oferece à população diversos serviços públicos em frente à Unidade de Pronto Atendimento do bairro, no segundo distrito da capital.

De acordo com o chefe do executivo, a gestão está focada em melhorar as condições de vida da população do bairro Cidade do Povo, que é popularmente conhecido como um dos locais mais perigosos para se viver no Acre. “Essa ação de hoje marca a volta da presença do Estado. Unimos todas as secretarias, todo o governo, pra que a gente possa dar a atenção do poder público pra essas pessoas. A Cidade do Povo não pode ser tratada diferente, e é por isso que no dia que formos construir o gabinete do governador vai ser aqui”, disse Gladson Cameli.

O governador pontuou ainda que no local, há infraestrutura pronta para receber os mais diversos serviços públicos. “Temos infraestrutura pronta e temos que aproveitar isso para diminuir os gastos. Ontem demos ordem de serviço para a construção de 383 casas aqui pra gente continuar o projeto habitacional da Cidade do Povo. Vamos otimizar os recursos e trazer a presença do estado aqui pra dentro”, afirmou.

A ação Juntos Pelo Acre foi criado em 2023 e está na segunda edição. O projeto acontece das 8h às 14h, na Cidade do Povo, nas escolas Silva Pará e Frei Heitor, na Rua Franco Silva, em frente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A ação busca integrar esforços da gestão pública e da comunidade para combater as causas da violência. São oferecidos serviços gratuitos de emissão de documentos, orientação jurídica, consultas médicas, tendas e unidades móveis de serviços, além de atividades esportivas e de lazer.