Oposição diz que vai trabalhar para derrubar criação de nova secretaria por parte de Gladson

Os deputados Edvaldo Magalhães (PCdoB) e Emerson Jarude (Novo) destacaram durante a sessão desta terça-feira, 30, da Assembleia Legislativa do Acre que irão trabalhar para derrubar a criação de mais uma secretaria por parte do governo do Acre. A pasta seria criada para que o governador Gladson Cameli nomeasse o deputado federal Eduardo Veloso (UB), para que seu mandato ficasse vago e o médico Fabio Rueda, que é suplente, assumisse mais uma vez a função de parlamentar.

“Isso é uma pouca-vergonha. Se esse projeto vier para essa casa, nos vamos denunciar e chamar todos vocês pra assistir como é que se posiciona. Nós estamos tentando trabalhar com o assunto principal que é o servidor público. Se abiu a brecha da LRF, nós fomos para os debates nas comissões. A prioridade deveria ser o PCCR. Uma dívida eterna e o argumento do governo é nós estamos pessimistas, é aí que vai ter mais folga ainda, aí enfiaram uma reforma com um monte de cargo de confiança. Por isso que o momento agora”, disse Magalhães.

Já Jarude disse que sempre se posicionou contra a criação de cargos e que a festa do trabalhador promovida pelo governo é para enganar as pessoas. “Amanhã parece que a festa está pronta e o maior presente que ele poderia dar é valorizar o servidor público que está aqui hoje. Não é com show que vamos enganar a nossa população e nossos servidores. Votei contra a criação de Cargos Comissionados. Sempre votei contra e sempre vou votar. Esse dinheiro tem que ir para educação e a saúde. Agora a gente precisa fazer as escolhas certas que não é show no dia do trabalhador”, disse Jarude.