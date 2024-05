Vereador chama chefe da Casa Civil de Bocalom de truculento e incompetente

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O chefe da Casa Civil de Bocalom, Valtim José, foi alvo de duras críticas do vereador Célio Gadelha (MDB) durante sessão desta terça-feira, 30, na Câmara de Rio Branco.

Gadelha usou “adjetivos” pesados contra Valtim como truculento e despreparado. “É lamentável a postura daquele cidadão em uma pasta tão importante. Mas diga-se de passagem, ele veio de um balcão de farmácia, então não era para menos essa sua postura. Senhor Valtim não tem competência para estar no cargo, é truculento e nesta casa já chamou todos nós de vagabundos”, disse Gadelha.

Anúncios

Conforme o vereador, o questionamento com o chefe da Casa Civil é por conta da demissão de servidores comissionados demitidos por Valtim. “Pessoas que trabalharam na campanha passada para o prefeito Tião Bocalom, pais e mães de famílias que hoje estão desempregadas, tiveram seus sonhos frustrados. Lamentou porque pessoas que estão no poder não pode fazer isso com quem não pode revidar. Me ataquem, mas não pessoas que estavam do lado de vocês”, disse Célio Gadelha.

A defesa de Valtim foi feita pelo vereador João Marcos Luz (PL), líder da prefeitura. “Ninguém agrada a todo mundo. O secretário Valtim não é perfeito, mas no geral tem buscado desempenhar e fazer uma boa gestão e buscado solucionar os problemas que por ali passam”, disse.